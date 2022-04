Política Caiado diz que, se for reeleito neste ano, será candidato a presidente em 2026 Governador também sinalizou que deve ficar com Bolsonaro em eventual segundo turno contra Lula

O governador Ronaldo Caiado (UB) disse nesta segunda (18) que pretende ser candidato a presidente da República, em 2026, caso seja reeleito neste ano. A declaração foi dada pelo chefe do Executivo durante almoço com lideranças ruralistas, no Palácio das Esmeraldas. Durante seu discurso, Caiado se dirigiu à primeira-dama, Gracinha Caiado, para falar de suas a...