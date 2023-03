*Matéria atualizada às 16h30 de 06/03/2022

O governador Ronaldo Caiado empossou, na tarde desta segunda-feira (6), os novos titulares da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), da Secretaria do Entorno do Distrito Federal (SEDF) e do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO). A solenidade de posse foi realizada no Auditório Mauro Borges, na Praça Cívica, em Goiânia.

Na Secti, assume como titular o engenheiro José Frederico Lyra Netto, ex-secretário de Prioridades Estratégicas de Goiânia. Já na SEDF, a nova titular é Maria Caroline Fleury de Lima, que ocupou a secretaria especial de Assuntos Parlamentares da Secretaria de Governo da Presidência da República entre 2021 e 2022.

O Detran será presidido pelo Delegado Waldir, que ocupou o cargo de deputado federal por dois mandatos. O ex-deputado substitui Eduardo Machado, indicado para o cargo em março de 2022 pelo Podemos.

Secretarias

José Frederico Lyra Netto, novo titular da Secti, é engenheiro mecatrônico, mestre em Políticas Públicas por Harvard e executivo de Integridade e Valores em Governo por Oxford. Além disso, foi secretário de Prioridades Estratégicas de Goiânia, onde idealizou e executou o primeiro processo seletivo aberto para cargos comissionados da capital.

José Frederico também atuou por dois anos na Falconi, empresa de consultoria em gestão. O antigo secretário da Secti, Márcio César Pereira, foi nomeado para o cargo de subsecretário de Tecnologia e Informação da Secretaria-Geral de Governo.

Maria Caroline Fleury de Lima, nova titular da SEDF, é formada em Ciência Política pela Universidade de Brasília (UnB), com mestrado em Economia e especialização em Direito Público. Maria foi secretária especial de Assuntos Parlamentares da Secretaria de Governo da Presidência da República, em 2021 e 2022.

Antes da Secretaria de Governo, Maria Caroline Fleury de Lima ocupou cargos de assessora parlamentar no Congresso Nacional. Ela será a primeira titular da secretaria, que foi criada com a reforma administrativa do Poder Executivo. Entre as atribuições da SEDF, está o assessoramento aos municípios do Entorno do DF.

Detran

Waldir Soares de Oliveira, também conhecido como Delegado Waldir, tem 60 anos de idade, é formado em direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR) e pós-graduado em Direito Penal, Processo Penal e Gerenciamento de Segurança Pública.

Delegado concursado pela Polícia Civil do Estado de Goiás, Waldir iniciou sua carreira na política em 2014, quando foi eleito deputado federal em Goiás, sendo reeleito em 2018 para o mesmo cargo.