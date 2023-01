Política Caiado faz reuniões de emergência para tratar de ataques terroristas em Brasília Governador voltou a Goiânia e está reunido com cúpula da segurança; à tarde terá conversas com parlamentares e representantes de Poderes

De volta a Goiânia por conta dos ataques terroristas em Brasília, o governador Ronaldo Caiado (UB) está reunido com a cúpula da segurança pública do estado na manhã desta segunda-feira (9) e já agendou conversas com representantes de poderes e com parlamentares. O vice-governador Daniel Vilela (MDB) vai representar o governo goiano na reunião convocada pelo presidente L...