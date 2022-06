Política Caiado inicia caminhada para Trindade, a dois dias da festa do Divino Pai Eterno Governador vai ser recebido pelo prefeito do município, Marden Jr. (Patriota)

O governador Ronaldo Caiado (UB) deu início, na noite desta quarta-feira (22), à sua caminhada rumo a Trindade, a dois dias do começo da festa do Divino Pai Eterno. A partida foi no início da Rodovia dos Romeiros, que sai de Goiânia pela GO-060. Em Trindade, Caiado vai ser recebido pelo prefeito Marden Jr. (Patriota), do partido do ex-prefeito de Aparecida de Goi...