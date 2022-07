Política Caiado intensifica reuniões com prefeitos em retomada de agenda Nesta semana, governador se encontrou com gestores das regiões Central e Oeste do estado; chamou atenção presença de equipes do governo em evento político

Retomada a agenda no dia 11, o governador Ronaldo Caiado (União Brasil) iniciou reuniões com prefeitos nesta semana, no diretório regional do União Brasil, em Goiânia. Na terça-feira (12), o pré-candidato à reeleição recebeu prefeitos da região Central e, nesta sexta-feira (15), da região Oeste do estado. Caiado suspendeu a agenda temporariamente na semana passada,...