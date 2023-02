Política Caiado lança obra do Complexo Oncológico de Goiás Governo estadual deverá investir R$ 424,7 milhões na construção da unidade. Atendimento especializado começará pelas crianças e adolescentes

O governador Ronaldo Caiado (União Brasil) assinou na manhã desta segunda-feira (13) a ordem de serviço para o início da obra do Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás (Cora), em Goiânia. A previsão é de que sejam investidos R$ 424,7 milhões. Inicialmente, o serviço especializado será ofertado às crianças e adolescentes. O Cora será erguido com re...