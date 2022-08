Política Caiado lidera disputa para o governo com 48%; Mendanha tem 21% Pesquisa contratada pela TV Anhanguera foi divulgada nesta quinta-feira (25)

A pesquisa Ipec/TV Anhanguera divulgada nesta quinta-feira (25) mostra Ronaldo Caiado (UB) na liderança da disputa pelo governo de Goiás, com 48% das intenções de voto. Em segundo lugar na corrida aparece Gustavo Mendanha (Patriota), com 21%. De acordo com o levantamento, Major Vitor Hugo (PL) foi mencionado por 4% dos entrevistados, seguido por Professora Helga ...