Em entrevista neste domingo (8), o ministro das Relações Institucionais do governo Lula, Alexandre Padilha, agradeceu o apoio do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (UB), que, segundo ele, “mobilizou bloqueios nas estradas” após os atos terroristas que ocorreram hoje em Brasília com invasão aos Três Poderes.

O ministro relatou que, além de Caiado, também teve conversas com os governadores de Alagoas, Paulo Dantas (MDB), do Piauí, Rafael Fonteles (PT) e da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT).

“Esses governadores já colocaram à disposição os membros da Força Nacional de Segurança dos seus estados para se deslocarem a Brasília. O objetivo é apoiar as ações do governo federal na intervenção da segurança do Distrito Federal.”

Após definir as ações de contenção dos atos antidemocráticos, estamos em contato com os governadores de Alagoas, @paulodantasal, do Piauí @RafaelFonteles_, da Bahia, @Jeronimoba13, e de Goiás, @ronaldocaiado, para buscar apoio no combate e controle dos atos terroristas. — Alexandre Padilha (@padilhando) January 8, 2023

Como mostrou O POPULAR mais cedo, Caiado emitiu uma nota e classificou como “tentativa da barbárie” o movimento bolsonarista.

“O que aconteceu hoje em Brasília é a tentativa da barbárie se sobrepor às nossas instituições democráticas. Algo absolutamente inadmissível, inaceitável e condenável sob todos os aspectos. Temos que ser intransigentes na defesa da nossa democracia. A democracia não pode ser posta à prova a cada resultado eleitoral, por aqueles descontentes com o resultado das urnas.”

