Política "Caiado não gosta dos velhos amigos; sempre gosta de novos", diz Marconi Tucano diz que governador abusa de poder político para “cooptar prefeitos” e que “lideranças importantes da base, tradicionais, não estão satisfeitas”

Com poucas alternativas de aliança na reta final do prazo de janela e filiações partidárias, o PSDB goiano aposta no grupo de insatisfeitos da base governista e ainda não descarta caminhar ao lado do prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (sem partido), pré-candidato ao governo de Goiás. O ex-governador Marconi Perillo, presidente estadual do partido, diz que ...