O governador Ronaldo Caiado (DEM) se junta a familiares e amigos em velório reservado da Marília Mendonça. A cantora é velada no Goiânia Arena e, no primeiro momento, só participam familiares e pessoas próximas.

O governador se solidarizou com a família e deu palavras de conforto. Caiado ofereceu ontem o Goiânia Arena para o velório da cantora, que morreu, aos 26 anos, vítima de um acidente de avião.

Neste momento, os corpos de Marília e de seu tio Abicieli Silveira Dias Filhos, que também estava no avião, são velados.

O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), não vai participar do velório. Desde quinta-feira (4), ele participa da Feira Internacional do Turismo de Gramado. Ontem, no Twitter, o gestor prestou solidariedade pela morte da cantora.