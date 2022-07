Em suas redes sociais, o Governador de Goiás Ronaldo Caiado (UB) lamentou a morte do filho, Ronaldo Ramos Caiado Filho. "Meu filho querido. Minha dor neste momento só não é maior do que o meu amor por você. Que Deus o acolha na Sua Glória Infinita., escreveu.

Ronaldo Filho morreu neste domingo (3), aos 40 anos de idade. Ele é fruto do primeiro casamento do governador Ronaldo Caiado, com Thelma Gomes. Ainda não há informações sobre a causa da morte.

Meu filho querido. Minha dor neste momento só não é maior do que o meu amor por você. Que Deus o acolha na Sua Glória Infinita. pic.twitter.com/jMqaIGa9Ru — Ronaldo Caiado (@ronaldocaiado) July 3, 2022

Solidariedade

Após a nóticia da morte de Ronaldo Caiado Filho, políticos e entidades lamentaram a perda e prestaram condolências ao governador Ronaldo Caiado (UB), à senhora Thelma Gomes, aos demais familiares e amigos. A maioria deles disse estar em oração.

