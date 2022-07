Atualizada às 15h17.

O governador Ronaldo Caiado (UB) deixou a missa da manhã deste domingo (3), da romaria de Trindade, às pressas, depois de receber a notícia da morte de seu filho Ronaldo Caiado Filho, que tinha 40 anos de idade, que era filho do primeiro casamento de Caiado com Thelma Gomes.

Neste último dia da festa do Divino Pai Eterno, Caiado participou da missa das 5h45 e tomou café da manhã com os padres. Depois marcou presença na missa das 8h, da qual saiu antes do término, depois de ter recebido a notícia pelo celular.

A saída repentina chamou a atenção de quem estava perto, no espaço reservado para autoridades e políticos. A primeira-dama entrou no carro amparada por seguranças.

Leia também:

- Velório de filho do governador será no cemitério Vale do Cerrado

- Filho de Caiado morreu no dia do aniversário da irmã

- Políticos e entidades lamentam morte do filho de Ronaldo Caiado

- Morre filho do governador Ronaldo Caiado