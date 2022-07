O governador Ronaldo Caiado (UB) deixou a missa da manhã deste domingo (3), da romaria de Trindade, às pressas. Ainda não se sabe o motivo, mas ele e a primeira-dama, Gracinha Caiado, saíram apressados pouco antes do encerramento da cerimônia.

Neste último dia da festa do Divino Pai Eterno, Caiado participou da missa das 5h45 e tomou café da manhã com os padres. Depois marcou presença na missa das 8h, da qual saiu antes do término, depois de ter recebido uma notícia pelo celular.

A saída repentina chamou a atenção de quem estava perto, no espaço reservado para autoridades e políticos. A primeira-dama entrou no carro amparada por seguranças.

Leia também:

- Morre filho do governador Ronaldo Caiado