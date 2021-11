Política Caiado sobre Iris: "O quadro é delicado, delicado, mas não é terminal" Governador, que visitou o ex-prefeito nos últimos dois dias, deu detalhes ao POPULAR sobre o estado de saúde do emedebista

Pouco antes de embarcar para o retorno a Goiânia, depois de viagem a São Paulo, onde visitou o ex-prefeito e ex-governador Iris Rezende (MDB) na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Vila Star no últimos dois dias, o governador Ronaldo Caiado (DEM) deu detalhes ao POPULAR sobre o estado de saúde do emedebista. "O quadro é delicado, delicado, mas não é terminal", a...