Política Caiado tem febre e dores momentos após apresentação de ônibus e contato com populares Governador disse que já fez exames e aguarda os resultados

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), divulgou pelo Twitter nesta segunda-feira (17) que apresentou estado febril no início da tarde. Ele afirmou também que está com dores no corpo e já fez exames. Poucas horas antes, o governador participava presencialmente do evento de lançamento do primeiro ônibus articulado 100% elétrico para o Eixo Anhanguera. “Apresentei quadro...