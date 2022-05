O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (UB), anunciou na manhã desta terça-feira (17), por meio de uma rede social, que testou positivo para Covid-19. De acordo com o comunicado, o político fez o exame após ter um quadro de febre durante a noite de segunda-feira (16).

Minha gente, tive um quadro de febre na noite passada e acabei testando positivo para Covid-19 esta manhã. Portanto, suspendi as agendas de governo desta semana e também o encontro do União Brasil, que aconteceria no próximo sábado, em Trindade. — Ronaldo Caiado (@ronaldocaiado) May 17, 2022

Ainda segundo o anúncio, Caiado está em isolamento, “seguindo os protocolos médicos para o tratamento da doença”.

Por conta da resultado positivo, Caiado suspendeu as agendas de governo desta semana e também o encontro do União Brasil, que aconteceria no próximo sábado, em Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia. O governador também ressaltou que só irá retornar às atividades públicas quando testar negativo.

A esposa do político, Gracinha Caiado , testou negativo para a doença.

