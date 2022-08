Política Caiado triplica patrimônio em quatro anos Governador declarou R$ 24,8 milhões em bens à Justiça Eleitoral; em 2018, foram informados R$ 8,1 milhões, em valores nominais

O governador Ronaldo Caiado (UB) declarou R$ 24,8 milhões em patrimônio no registro de sua candidatura à reeleição no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O valor é pouco mais de três vezes maior que o declarado em 2018, quando chegou ao Palácio das Esmeraldas. À época, Caiado informou bens no valor de R$ 8,1 milhões, valor que chega a R$ 10,3 milhões quando corrigido p...