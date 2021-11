Política Caiado vai a São Paulo e aproveita para visitar Iris, após piora Iris Rezende (MDB) apresentou piora no quadro de saúde, neste sábado (6), e foi entubado

O governador Ronaldo Caiado (DEM) vai a São Paulo, na noite deste sábado (6), para ver as duas filhas que moram na cidade, mas vai aproveitar para visitar o ex-governador Iris Rezende (MDB), que apresentou piora no quadro de saúde. A informação é da assessoria do democrata. O emedebista foi entubado neste sábado (6). De acordo com boletim médico enviado à imprensa, o político apresentou um...