Política Caiado vai pedir urgência na aprovação de PL sobre Hospital Oncológico Projeto de Lei está na Câmara de Goiânia e libera o Estado do pagamento de taxa de desmembramento de área doada pela União

O governador Ronaldo Caiado (UB) vai solicitar agilidade da Câmara de Goiânia na aprovação do projeto de lei que isenta o Estado do pagamento da Taxa de Aprovação de Desmembramento da área doada pela União que vai abrigar o Complexo Hospitalar Oncológico. O hospital será construído às margens da BR 153. Como mostrou a coluna Giro, a taxa é de R$ 269 mil e foi gerada porque a área total do imóvel é de 1,64 milhão de metros quadrados, mas a área doada pela União se limita a uma...