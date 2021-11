Política Campanha terá calça apertada e coxinha, diz João Doria, que minimiza rejeição Governador de São Paulo utiliza críticas para campanha nas prévias do PSDB

Desde que surgiu no cenário político com a vitória surpreendente em primeiro turno para a prefeitura paulistana em 2016, João Doria (PSDB) lida com um paradoxo: costuma ter a gestão elogiada até por adversários, mas enfrenta resistências inclusive de aliados. "Isso é natural, faz parte da política. Você não deve se incomodar com isso, deve administrar isso. A camp...