Política Candidato a governador pode gastar até R$ 17,2 milhões Valor equivale à soma do limite de gastos do postulante para o primeiro e segundo turnos na disputa local pela chefia do Executivo; TSE definiu montante a partir do teto de 2018 corrigido pelo IPCA

Cada candidato ao governo de Goiás poderá gastar até R$ 11,5 milhões na campanha eleitoral no primeiro turno. No segundo, o gasto poderá ser de até R$ 5,7 milhões. No total, o postulante ao cargo de governador que estiver nos dois turnos do pleito poderá ter uma despesa de até R$ 17,2 milhões nas eleições de 2022. O limite de gastos foi calculado pelo POPULAR depois ...