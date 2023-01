Política Caravana saiu da porta de quartel, diz organizador e comerciante de Goiás Comerciante citado em grupos bolsonaristas diz que pagamento por veículos foi feito por “lideranças” e que, só de Goiânia, mais de 30 ônibus devem ter ido a Brasília

Mensagens em grupos bolsonaristas no Telegram apontam o goiano Heleno Inácio da Silva como organizador da caravana de ônibus que saiu de Goiânia com destino a Brasília no último domingo (8). Ao POPULAR, ele confirma que esteve na capital federal no dia em que os prédios da Praça dos Três Poderes foram atacados e vandalizados por golpistas, afasta o título de responsável...