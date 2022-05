O ex-presidente Lula (PT) e a socióloga Rosângela Silva, a Janja oficializaram a união e se casaram na noite desta quarta-feira (18), em São Paulo. A cerimônia foi preparada para 220 convidados e contou com a presença de vários políticos e artistas do pré-candidato à presidência.

Quem celebrou a cerimônia foi o bispo emérito de Blumenau (SC), Dom Angélico Sândalo Bernardino, que é amigo de Lula desde a década de 1970. O evento, que não teve lugar divulgado com antecedência, aconteceu em uma casa de eventos no Brooklin, na capital paulista.

O convite enviado aos convidados não citava o local da festa como forma de garantir a segurança do evento. Também não foram permitidos celulares por parte dos convidados. Lula chegou ao local do evento por volta de 18h25 e a noiva, uma hora depois. Os dois deixaram o salão 0h15, sem conceder entrevistas à imprensa, mas a festa continuou!

E durante a festa teve jingle da campanha “Sem medo de ser feliz” cantado por Teresa Cristina e Duda Beat. Entre os convidados: Gilberto Gil e a filha Bela Gil, Daniela Mercury, Paulo Vieira. Gil do Vigor também esteve presente acompanhado da mãe, Jacira Santana.

Do meio político, o deputado Marcelo Freixo e o advogado Augusto de Arruda Botelho, ambos do PSB; o presidente do Instituto Lula, Paulo Okamotto; a presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR); a ex-presidente Dilma Rousseff (PT); e Geraldo Alckmin (PSB), ex-governador de São Paulo e candidato a vice-presidente na chapa com Lula; o ex-prefeito Fernando Haddad e sua esposa, Ana Estela.

Estiveram presentes ainda os governadores Paulo Câmara (PSB-PE), Rui Costa (PT-BA) e Fátima Bezerra (PT-RN); os ex-governadores Wellington Dias (PT) e Flávio Dino (PSB); os ex-ministros Franklin Martins e Celso Amorim; o prefeito de Araraquara, Edinho Silva; a ex-prefeita Marta Suplicy; o senador Jacques Wagner e o ex-senador Lindbergh Farias.

