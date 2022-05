Política CCJ aprova projeto que dá nome de Iris Rezende ao novo viaduto da Perimetral Norte Matéria foi aprovada com unanimidade e segue para apreciação em plenário

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ) da Câmara Municipal de Goiânia aprovou, nesta quarta-feira (25), o projeto de lei que batiza o novo viaduto construído na Perimetral Norte com a Avenida Goiás com o nome do ex-governador de Goiás, Iris Rezende, que também foi prefeito da capital. A obra deve ser inaugurada na terça-feira (31). O projeto foi propos...