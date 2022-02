Política Cem homens recebem homenagem na Câmara

A Câmara Municipal de Goiânia foi palco ontem de homenagem a cem homens que contribuem com a sociedade nos setores empresarial, cultural e político. Entre os homenageados no evento, estavam o presidente do Grupo Jaime Câmara (GJC), Jaime Câmara Júnior, o vice-presidente, Ronaldo Ferrante, e o CEO, Breno Machado. A iniciativa foi do instituto Mulheres de Alto Valor (...