Política Centrais sindicais e bolsonaristas fazem manifestações em Goiás Movimentos de rua de 1° de maio estão previstos em diversas cidades brasileiras. Em Goiânia, há organização a partir da Praça do Trabalhador e da Praça Tamandaré

Atualizada às 11h00 Goiânia está entre as cidades brasileiras que têm protestos no Dia do Trabalhador. Manifestações de centrais sindicais e de bolsonaristas ocorrem na manhã deste domingo (1°) em dois pontos diferentes da capital. Enquanto o movimento pró-Bolsonaro é realizado a partir da Praça Tamandaré, no Setor Oeste, o outro ocorre na Praça do Trabalhador,...