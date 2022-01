Política Centro de Saúde sugere trabalho remoto por 30 dias no TJ/GO Sugestão se baseia na alta dos casos confirmados de Covid-19, influenza e dengue no Estado

Em despacho destinado à presidência do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ/GO), o diretor do Centro de Saúde, Paulo Henrique Fernandes Sardeiro, sugere que os servidores, colaboradores e estagiários, sejam dispensados da atuação presencial no órgão. O documento se baseia em dados do boletim integrado de Covid-19, desta quinta-feira (13), divulgado pela Secretaria Estadu...