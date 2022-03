Política Chapas majoritárias interferem na definição por sigla

As definições das chapas majoritárias (para governador e senador) também interferem no fechamento das trocas de partido no período da janela. No caso do PSD, por exemplo, a possível desistência do secretário da Fazenda de São Paulo, Henrique Meirelles, da disputa ao Senado em Goiás, afeta consideravelmente a permanência ou filiação de deputados.O presidente da Asse...