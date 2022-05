A cidade de Goiás voltou a exigir o uso obrigatório de máscaras em locais fechados. O decreto assinado nesta sexta-feira (20) segue em vigor até o dia 7 de junho. Em um vídeo publicado nas redes sociais da prefeitura, o prefeito Aderson Gouvea (PT) explicou que a medida preventiva foi tomada após um aumento do número de casos.

Segundo o gestor, as notificações estavam praticamente zeradas, mas ao notar um crescimento, a testagem foi ampliada com o intuito de identificar os casos e tomar as medidas necessárias. “Não há nada alarmante. Felizmente nossa vacinação tem sido muito eficaz. As atividades econômicas funcionam normalmente”, reforça Aderson.

O documento orienta ainda que os comércios e as empresas disponibilizem álcool 70% para a higienização das mãos, “principalmente nos pontos de maior circulação de funcionários e usuários”.

Casos confirmados

Ao POPULAR, Aderson contou que atualmente o município registra 291 casos ativos, sendo que um nesta sexta precisou de um leito de UTI. O morador foi encaminhado para a regulação estadual e o leito liberado. Os demais casos seguem com acompanhamento domiciliar e com sintomas leves.

Aderson disse ainda que após o crescimento do número de casos foi realizada nesta sexta uma reunião com o Comitê de Enfrentamento, onde além do retorno obrigatório do uso de máscaras o município estuda a reabertura dos leitos de enfermaria também como medida preventiva. “Os leitos de enfermaria funcionariam em parceira com o Hospital Caridade São Pedro Alcântara”, ecplica o gestor.

FICA

O decreto que versa sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras também traz orientações para o 23º Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica), que será realizado.

“Todos os eventos vinculados ao 23º Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental – FICA 2022, deverão observar rigorosamente as disposições contidas neste decreto, sem prejuízo de outras medidas a seres disciplinadas por meio de Nota Técnica específica da autoridade sanitária local”, descreve o artigo 3° do documento.

Instalação de tenda

Para a próxima semana, de acordo com o prefeito, está prevista a instalação de uma tenda no centro do município. No espaço serão disponibilizados testes de Covid-19, orientações e vacinas diversas.

