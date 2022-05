Política Cidades goianas receberam veículos citados em denúncia Mairipotaba, Anhanguera e Itauçu ganharam caminhões de lixo com preço inflado; empresas que participaram de licitação têm sede em Goiânia

As prefeituras das cidades goianas de Mairipotaba, Anhanguera e Itauçu estão entre as gestões que podem ter recebido, via deputados e senadores, caminhões de lixo adquiridos pelo governo federal, supostamente com valor inflado. Reportagem publicada pelo jornal Estado de S.Paulo mostrou aumento na quantidade de veículos deste tipo comprados a partir de 2020 e indícios...