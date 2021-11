Política Cileide Alves estreia ‘Chega pra cá’ no site do POPULAR A ideia é aprofundar em assuntos de relevância no debate público

Estreia nesta terça-feira (16), às 11 horas, no site do jornal O POPULAR o programa de entrevista Chega pra Cá, apresentado pela jornalista Cileide Alves. O programa será semanal e ouvirá pessoas de todas as áreas (política, economia, cultura, comportamento, negócios etc.) sobre temas de interesse público. A ideia é aprofundar em assuntos de relevância no debate públi...