Política Cinco auxiliares deixam o governo de Goiás Entre as pastas estão Saúde e Segurança Pública, cujos titulares vão disputar vaga de deputado federal em outubro; prazo para desincompatibilização se encerra neste sábado (2)

O governo de Goiás perde ao menos cinco auxiliares para as eleições de 2022. O fim do prazo para desincompatibilização é neste sábado (2), quando os ocupantes de cargos no serviço público devem deixar os postos se quiserem disputar a eleição.A data marca exatos seis meses antes do dia da votação em primeiro turno, prevista para o dia 2 de outubro deste ano.Deixam os...