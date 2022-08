Política CINTIA DIAS (PSOL)

Sim. Somos favoráveis ao uso das câmeras nas fardas porque defendemos a segurança pública humanizada, qualificada, inserida na comunidade, para a comunidade. Câmeras de segurança nas fardas e viaturas são iniciativas que vão contribuir com o fortalecimento do trabalho bem feito, qualificado e comprometido com o bem social. A câmera é uma ferramenta importante para garant...