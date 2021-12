Política Clécio Alves apresenta voto contrário ao aumento de vereadores em Goiânia Projeto é apreciado na Comissão Mista, na manhã desta quarta-feira (22)

O vereador Clécio Alves (MDB) disse, durante a Comissão Mista, na manhã desta quarta-feira (22), que vai apresentar voto em separado contrário ao projeto de lei que aumenta em quatro vagas a quantidade de vereadores na Câmara Municipal de Goiânia. Clécio foi quem colheu assinaturas no projeto e é o nome registrado no protocolo da matéria. No entanto, alega que nã...