Política CNJ suspende concurso para juiz substituto do TJ-GO Candidatos alegam que tiveram os recursos ignorados por uma orientação errada dada por servidora do tribunal

A conselheira Salise Sanchotene, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), mandou suspender o 57º concurso para juiz substituto do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO). A decisão foi publicada na tarde de sexta-feira (17). Candidatos do concurso entraram com a ação no CNJ e alegam que houve uma série de irregularidades entre a publicação do esp...