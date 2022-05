Política Codevasf doou 50 caminhões de lixo para Goiás em 2021 Em Montividiu, o prefeito recebeu com surpresa a doação de dois veículos; sem planejamento, um equipamento está parado

A doação de caminhões compactadores de lixo para municípios de Goiás pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) disparou em 2021. A empresa federal encaminhou 50 veículos deste tipo para 49 cidades goianas no último ano. Os caminhões custaram R$ 13,9 milhões. Os preços de cada unidade variam de R$ 253,4 mil a R$ 321,1 mil. Nã...