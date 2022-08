É a energia, estúpido!

Se fosse possível resumir em uma frase, ou melhor em uma paráfrase, o primeiro tema a despontar do incipiente debate eleitoral, o título acima se encaixaria como uma luva. A crônica falta de energia em Goiás entrou para o debate político no início dos anos 2000 e apareceu em todas as campanhas estaduais deste século.…