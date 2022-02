Em 1927, a jovem Benedita Chaves Roriz, de 22 anos, moradora da fazenda Surubim, em Luziânia, decidiu lutar por seu direito de votar. Com ajuda do médico Americano do Brasil e do engenheiro agrônomo Joaquim Câmara Filho, ela redigiu um requerimento e o juiz Clóvis Roberto…