O deputado estadual Lissauer Vieira (PSD) exibia nesta quinta-feira (17) na presidência da sessão da Assembleia Legislativa uma expressão triste, sombria até. Parecia reflexo do ambiente de tensão do plenário. Estavam na pauta dois projetos do governo, um criando contribuição de até 1,65% sobre produtos agropecuários e outro, um fundo de investimento em infraestrutura, o Fundeinfra, para onde essa contribuição será destinada. Os projetos arrastaram produtores rurais contrariados para a Casa e provocaram muito bate-boca entre oposição e base aliada.

A aflição do presidente, contudo, não era pelas disputas do momento, conforme ele revelou em discurso da tribuna minutos antes de colocar os projetos em votação. “Em 2022 tive duas datas tristes, no dia da morte de meu pai (o agricultor Carlos Vieira morreu em 21 de fevereiro) e hoje, em que estou me sentindo impotente”. Em seguida disse estar “extremamente triste e extremamente decepcionado” e apelou para que os colegas derrubassem os dois projetos.

Como a morte do pai pode provocar a mesma tristeza que a eminência de uma derrota em uma votação no plenário? A chave para compreender esse sentimento está na palavra “impotente”. Lissauer elegeu-se presidente da Assembleia em 2019 sem apoio do governador Ronaldo Caiado (União Brasil) e construiu uma rede de sustentação que o levou a uma inédita reeleição antecipada – em outubro de 2019 –, para permanecer na presidência até o final de 2022. Restou a Caiado unir-se a ele para construir sua governabilidade.

Depois desse desencontro inicial, o presidente da Assembleia foi parceiro do governador nesses quatro anos, mesmo em votações difíceis, como na reforma da previdência social, que garfou 14,25% de contribuição dos aposentados, e na aprovação dos polêmicos projetos para permitir ao Estado aderir ao regime de recuperação fiscal (RRF). O presidente regeu com habilidade o Poder Legislativo e conquistou respeito dos pares e dos demais poderes. Lissauer tinha, portanto, muita potência. Tinha até ontem, quando confessou a sua “impotência”. Sua tristeza, portanto, vem da percepção de que seu tempo passou.

Alguns deputados com quem ele conversou depois da votação desta quinta-feira contam que ele se sente culpado e impotente por não ter conseguido ajudar justo os produtores rurais, afinal ele também é agricultor, e acha que não merecia terminar seu mandato com este peso. Ele tinha avisado ao governador que votaria contra os projetos, como de fato o fez. Todavia fez mais: determinou sessão presencial para apreciar essas matérias – desde a pandemia as sessões são híbridas –, obrigando os governistas a se exporem publicamente, e articulou votos contrários. Ainda assim as propostas foram aprovadas em primeira votação por 22 votos a 16 diante de um presidente “impotente”.

Os mandatos dos deputados estaduais e o de presidente da Assembleia terminam em 2 de fevereiro, quando a nova legislatura eleita em 2022 tomará posse. Simbolicamente a era Lissauer Vieira terminou nesta quinta-feira. Daí a melancolia de quem se despede do palco principal da política, onde exerceu muito poder e cujo espaço será ocupado em breve pelo sucessor que, diferentemente de quatro anos atrás, deverá ser eleito em sintonia com Caiado.

Em 2018 a coligação do governador elegeu um pequeno número de deputados estaduais. Desta vez o União Brasil e o MDB, partidos de Caiado e do vice-governador eleito, Daniel Vilela, formaram uma base ampla e em condições de bancar um presidente mais afinado com o Executivo. “Caiado vai apoiar para presidente um deputado que aceite buscar o prato feito no Palácio das Esmeraldas”, previu um deputado a esta coluna.

A relação do governador com a futura Assembleia será direta, sem a intermediação de uma liderança forte, conforme ficou demonstrado no resultado da votação dos projetos do agronegócio. Mesmo sendo um tema desgastante e com a oposição de Lissauer, o governo arrancou a maioria de que precisava e ainda deu-se ao luxo de dispensar os votos dos deputados Amauri Ribeiro e Chico KGL, ambos representantes do setor rural. Sem um político do estilo de Lissauer na presidência o governo tende a surfar em ondas mais mansas, e o Legislativo continuará, como sempre, aceitando o “prato feito vindo do Palácio”.

Cileide Alves é Jornalista