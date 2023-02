Março de 1983. O governador Ary Valadão (PDS) irritou-se com uma liminar concedida por um juiz estadual em uma ação relativa ao Ipasgo e mandou um recado ao presidente do Tribunal de Justiça (TJ), desembargador Leôncio Pinheiro de Lemos, por meio do diretor-geral, Clodoaldo…