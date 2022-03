Onda de criação de cargos comissionados

O cancelamento da nomeação do estudante Gabriel Gontijo Peixoto, filho do deputado estadual e líder do Governo, Bruno Peixoto, para cargo comissionado no Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), menos de 24 horas depois de ela se tornar pública, acalmou indignados e saciou desejos por justiça. O caso soou como um escárnio, afinal o rapaz só tem 18 anos de idade, é calouro do curso de Direito…