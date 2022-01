Na quietude da primeira semana de janeiro, quando boa parte das pessoas se recuperam dos excessos das festas de fim de ano, a Câmara de Goiânia resolveu trabalhar e votar de forma intempestiva a revisão do Plano Diretor de Goiânia (PDG). O espetáculo da misteriosa gana para trabalhar nas férias não foi bonito de se ver, tanto em relação ao processo de votação quanto ao conteúdo do projeto em análise. Os vereadores deram agilidade à tramitação sob argumento de que o Plano Diretor começou a ser debatido em 2017, ainda como anteprojeto na Prefeitura de Goiânia, e depois entre 2019 e 2020, período em que tramitou no Legislativo.

Uma meia verdade, repetida à exaustão pelos vereadores Cabo Senna (Patriota), presidente da Comissão Mista, e Sabrina Garcez (PSD), relatora na Comissão Mista, porta-vozes do grupo majoritário no Legislativo. De fato, o PDG original passou por um longo percurso de discussão, mas a proposta que entrou na pauta nesta semana não era a mesma de 2020, daí a meia verdade transformou-se em falácia.

O amontoado de emendas acatadas e que mudou por completo a configuração do plano surgiu das “iluminadas” cabeças de quatro técnicos da Prefeitura de Goiânia, quatro vereadores e dois representantes do setor imobiliário que formaram o grupo de trabalho (GT), convocado pelo prefeito Rogério Cruz no início do ano. O GT analisou as 220 emendas apresentadas ao Plano Diretor em 2020 e que levaram o então prefeito Iris Rezende a pedir sua devolução. A maioria dessas emendas foi apresentada coletivamente por oito vereadores (entre eles Rogério, Sabrina, Senna). Na época, temendo pelo PDG que a Câmara legaria à Goiânia em sua gestão, Iris preferiu recuar e recolher o projeto.

Com a morte do prefeito eleito Maguito Vilela, esse grupo de vereadores chegou ao poder, com Rogério prefeito, e os demais vereadores no comando político da Câmara, combinação perfeita para tocar as alterações abortadas por Iris. Sabrina acatou em seu relatório 54 das 57 sugestões apresentadas pela Prefeitura e a maioria governista aprovou as mudanças na Comissão Mista na terça-feira (4), numa parceria que produziu um Plano Diretor Frankenstein.

Entre as mudanças acatadas estão a autorização para urbanizar 129 km² da zona rural (sim, você não leu errado), o que só é permitido para a área de expansão urbana, a permissão para espalhar a densidade construtiva – tamanho dos prédios em relação à área do terreno – para fora dos limites hoje estabelecidos e até (pasme) autorização para edificação em áreas de preservação permanente (APPs), que eram protegidas pelo Código Florestal, colocando em risco os já degradados mananciais que abastecem Goiânia por possibilitar empreendimentos imobiliários nas suas margens. Imagine a Marginal Cascavel cercada por prédios. Pois é, será possível.

O PDG tornou-se Frankenstein porque também se descolou do diagnóstico da cidade que norteou sua concepção. É o caso da possibilidade de loteamentos na zona rural. O diagnóstico do PDG informa que há mais de 110 mil lotes baldios em Goiás, cerca de 26% do território urbano, e por isso desaconselha sua expansão. A Câmara desistiu de ampliar essa zona de expansão, como chegou a propor naquelas 220 emendas, mas liberou para urbanização os 129 km² da zona rural, ou 29% do território, onde seria possível abrigar, segundo cálculo de urbanistas, mais de 630 mil pessoas, quase a metade da população atual da capital.

Câmara e Prefeitura caminhavam para aprovar esse monstro de laboratório enquanto os goianienses estavam em modo repouso. O plano falhou por conta de decisões judiciais. Apesar de afirmar por meio de nota que atendeu a todas as decisões judiciais e que a última liminar, concedida nesta quarta-feira (5), não suspendeu a tramitação do PDG, a sua apreciação ficará para fevereiro. No entanto, não há disposição de repensar o monstrengo em produção.

A maioria folgada dos vereadores – até agora só há um voto contrário ao projeto, do vereador Mauro Rubem (PT) – vai deixar sua marca nesse PDG Frankenstein, seja com o voto a favor ou com a ausência na hora da votação, o conhecido recurso dos covardes. Fica evidente que nossos “representantes” cuidam de seus interesses, nos lembrando que temos que cuidar com muito carinho de nossos votos.