A contragosto de Marconi, que se recupera, PSDB cancela encontro marcado para sábado

O PSDB cancelou a edição do Movimento Desperta Goiás, série de encontros realizados pelo partido, que estava prevista para sábado (7), em Morrinhos. Em comunicado, a cúpula tucana justifica que a decisão foi tomada "em razão da recuperação da saúde" do ex-governador Marconi Perillo, que passou o último fim de semana internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, após apresentar quadro de…