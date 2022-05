A tímida presença de Mendanha na agenda de Bolsonaro em Goiânia

Ainda em busca do apoio do presidente Jair Bolsonaro (PL) ou de parcela de seus seguidores, o ex-prefeito de Aparecida de Goiânia Gustavo Mendanha (Patriota) deu as caras no evento da Assembleia de Deus Ministério Fama, na manhã desta sexta-feira (27).

O ex-prefeito não ficou perto do presidente e das demais autoridades. Bolsonaro banca a pré-candidatura do deputado federal…