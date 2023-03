Alego aprova emenda jabuti que amplia cessão de servidores do Executivo

A Assembleia Legislativa aprovou, sem alarde, ampliação da quantidade de servidores do governo estadual que podem ser cedidos aos gabinetes dos deputados estaduais. O texto, apresentado na forma de emenda jabuti pelo líder do Governo, Wilde Cambão (PSD), permite que até 235 funcionários fiquem à disposição do Legislativo com ônus para o Executivo, sendo 5 para cada um dos 41…