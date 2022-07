Após acordo com Paço, duodécimo da Câmara deve chegar a R$ 14,9 mi

O desfecho do embate com a Secretaria Municipal de Finanças prevê que o duodécimo da Câmara de Goiânia, que somava R$ 11,75 milhões até junho, chegue a R$ 14,92 milhões neste segundo semestre. O valor é referente ao teto previsto na legislação (4,5% da receita corrente líquida) se for considerado o comportamento real da arrecadação em 2022.…