Apesar de contra segunda reeleição de Policarpo, Aras se manifesta pelo não prosseguimento de ação

O procurador-geral da República, Augusto Aras, se manifestou pelo não conhecimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) que pretende derrubar, no Supremo Tribunal Federal (STF), a segunda reeleição consecutiva do presidente da Câmara de Goiânia. De acordo com o PGR, os dispositivos que permitiram o terceiro mandato consecutivo do vereador à frente do legislativo…