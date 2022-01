Aumento de vagas e salários na Câmara foi tema de reunião ainda em 2020

O aumento da quantidade de vagas na Câmara de Goiânia de 35 para 39 vereadores, assim como dos salários dos parlamentares, foi tema de reunião entre os vereadores da capital ainda em 2020. Na conversa, ocorrida logo após as eleições, ficou esboçada a intenção de aprovar a medida em 2021 ou 2022, primeiro e segundo anos da atual legislatura, para dar tempo de licitar reforma na Câmara a fim de criar mais quatro gabinetes, além de fazer ajustes nos gastos. Se aprovadas, as mudanças passam a valer em 2025. Como mostrou O POPULAR na quinta-feira, Clécio Alves (MDB) apresentou um projeto de Emenda à Lei Orgânica que abre caminho para as duas coisas, que têm previsão constitucional para ocorrer, mas são consideradas polêmicas. Contudo, à época (2020), houve entendimento da mesa diretora de que, para pautar um projeto nesse sentido, seriam necessárias as assinaturas da maioria absoluta dos vereadores a fim de evitar desgastes para os apoiadores da matéria. O projeto de Clécio contém apenas 12 assinaturas.

Rubricas

As assinaturas no projeto estão rubricadas, mas a coluna conseguiu identificar sete delas, a partir de comparações com outros projetos apresentados pelos parlamentares.

Parte

São eles: Anselmo Pereira (MDB), Bruno Diniz (PRTB), Juarez Lopes (PDT), Leandro Sena (Republicanos), Leo José (PTB), Ronilson Reis (Podemos) e Thialu Guiotti (Avante).

Gostou

O governador Ronaldo Caiado (DEM) pediu cópia da pregação do recém-empossado ministro do STF, André Mendonça, ontem em Goiânia. É pastor e pregou na igreja Fonte da Vida. O tema: a importância do servir.

De volta

André Mendonça deve voltar a Goiás em fevereiro. Será palestrante em um projeto chamado Escola Cristã de Governo, organizado por Fábio Sousa.

Processo

O caso do ex-prefeito de Alto Paraíso Divaldo Rinco, notificado na semana passada pela Funasa a pagar R$ 545,8 mil, apesar de ter morrido em 2010, não terminou. Especialistas ouvidos pela coluna apontam que o espólio dele responde pelo processo. Ou seja, os bens deixados respondem pelo valor devido até o limite da condenação.

Falta debate

Do vereador Mauro Rubem (PT) sobre a suspensão do Plano Diretor na Câmara de Goiânia: “Ficamos felizes porque o projeto só foi discutido sob o interesse das grandes empreiteiras. Não sabemos nem qual será o relatório. É importante discutir o relatório, porque o projeto já foi totalmente descaracterizado.”

Bolsonarista