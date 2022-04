Pré-candidato a senador, Alexandre Baldy afirma que o prazo de filiações e de formação de chapas proporcionais foi encerrado com tendência de apoio do PP, partido que preside em Goiás, à reeleição do governador Ronaldo Caiado (UB). “Esse encaminhamento é muito forte. Se a convenção fosse hoje eu diria que este…