Bloco de partidos da base pretende reivindicar vaga de senador para Lissauer

Com a retomada das articulações políticas, bloco de partidos da base governista pretende procurar o governador Ronaldo Caiado (UB) no início da semana que vem com o objetivo de reivindicar a vaga do Senado para Lissauer Vieira (PSD). Além da sigla do presidente da Assembleia Legislativa, o movimento é articulado por Avante, PRTB e PTB, que já tinham…